Son dakika haber! BOLU DAĞI'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber! BOLU DAĞI'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

04.05.2022 22:45

Son dakika haberine göre BOLU Dağı'nda, 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

BOLU Dağı'nda, 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM yolu Bolu Dağı geçişi 2'nci viyadük üzerinde meydana geldi. Bayram tatili dönüş yoğunluğunun yaşandığı İstanbul istikametinde sol şeritte 6 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ekiplerce hastaneye kaldırıldı. Bölgede kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Araç kuyruğu, otoyolun Abant kavşağı mevkisine kadar uzandı. Ekiplerin, kaza yapan otomobilleri yoldan kaldırmasının ardından ulaşım normale döndü.

Son dakika haber! BOLU DAĞI'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI
Son dakika haber! BOLU DAĞI'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI
Son dakika haber! BOLU DAĞI'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI
Son dakika haber! BOLU DAĞI'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI
Son dakika haber! BOLU DAĞI'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! BOLU DAĞI'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! BOLU DAĞI'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI - Son Dakika
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