Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı - Son Dakika

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