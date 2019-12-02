Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
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Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama kapsamında, Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda denetim gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama kapsamında, Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda denetim gerçekleştirildi.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri ile D-100 kara yolu Bolu Dağı güzergahında görevli Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Kış lastiği takmayan veya lastiği kriterleri karşılamayan sürücülere, kanun maddesi gereğince ceza kesen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirdi.

Bu arada, Düzce Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de şehirler arası otobüs terminalinde kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi.

Terminale giriş çıkış yapan araçların lastiklerini kontrol eden ekipler, kış lastiği olmayan ve lastikleri gerekli diş derinliğine ulaşmayan sürücülere ceza uyguladı.

Bolu Dağı'nda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Türkiye, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:13 Kaynak: AA
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