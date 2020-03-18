Bolu Dağı'ndaki trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

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Bolu Dağı'ndaki trafik kazasında bir kişi yaralandı
6 saat önce
100 kara yolu Bolu Dağı Düzce kesiminde yoldan çıkan kapalı kasa kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:26 Kaynak: AA
D-100 kara yolu Bolu Dağı Düzce kesiminde yoldan çıkan kapalı kasa kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Bolu Dağı'nda Düzce'den Ankara istikametine seyreden Ruhi Pençecioğlu idaresindeki 34 CAG 878 plakalı kapalı kasa kamyonet, Bakacak Keskinviraj mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bankete çarparak yan yattı.
Kazada sürücüsü Pençecioğlu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekibi tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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