Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına yem bırakıldı - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Bolu Dağı'ndaki yılkı atları için yemleme çalışması yaptı.

Bolu Valiliği koordinesinde yaban ve sokak hayvanlarının kar ve soğuk hava nedeniyle aç kalmaması için harekete geçildi.

Arazi araçlarıyla bölgeye ulaşan ekipler, başta yılkı atları olmak üzere geyik, karaca, yaban domuzu için 1050 kilogram saman ve 800 kilogram besi yemi bırakıldı.

Kent merkezinde de kedi, köpek ve kuşlar için yemleme çalışması yapıldı. Kedi ve köpekler için belirlenen alanlara 50 kilogram mama ve 25 kilogram buğday bırakıldı.

Ekipler tarafından hafta boyunca toplam 2 bin 550 kilogram saman, 1700 kilogram besi yemi olmak üzere toplam 4 bin 250 kilogram yemleme gerçekleştirildi.

Yemleme çalışmasının kış mevsimi boyunca devam edeceği bildirildi.