Bolu Dağı'ndan Eşsiz Kar Manzarası

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi. Bolu Dağı muhteşem güzelliğiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul ve Anadolu arasındaki en önemli karayolu geçiş güzergahlarından olan TEM otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı havadan görüntülendi. Beyaz örtü ile kaplanan Bolu Dağı vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor. Beyaz örtü kaplanan dağda oluşan görüntü kartpostalları andırdı.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Antalya ve İzmir'i Birbirine Bağlayacak Projeyi Açıkladı

Kızını Türkiye'de Bırakıp Sevgilisinin Yanına Giden Şeyma Subaşı'dan İlginç Vicdan Rahatlatma Paylaşımı

Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti

"Arda Turan Transferine Halk Ekmek Sponsor Oldu" Sözleri, Başakşehir Başkanı'nı Kızdırdı