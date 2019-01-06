Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'ndan Geçecek Tırlara Zincir Mecburiyeti

Bolu Dağı'ndan Geçecek Tırlara Zincir Mecburiyeti

1 saat önce

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırlara zincir takma mecburiyeti getirildi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırlara zincir takma mecburiyeti getirildi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Kara yolları ekipleri, kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için yolun Düzce Kaynaşlı kesimi ile Bolu Bakacak mevkisinde tırlara takma mecburiyeti getirdi. Zincirsiz tırlar, ekipler tarafından yol güzergahlarında bulunan araç park alanlarına yönlendiriliyor. Zincir takan tırlar yollarına devam ederken, trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kar yağışı Abant, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:21 Kaynak: AA

Kar, Bolu, Güncel
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