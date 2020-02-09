Bolu Dağı'nın eşsiz kar manzarası drone ile görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nın eşsiz kar manzarası drone ile görüntülendi - Son Dakika

Bolu Dağı'nın eşsiz kar manzarası drone ile görüntülendi

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda kar yağışı ile birlikte oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın eşsiz kar manzarası drone ile görüntülendi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda kar yağışı ile birlikte oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.


Düzce ve Bolu arasında bulunan Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'na 3 gündür yağan kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giydi. 900 rakımlı Bolu Dağı'nda oluşan kar güzelliği drone ile havadan görüntülendi. D-100 Karayolu Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kaydedilen görüntüler eşsiz kar manzarasını gözler önüne sererken, ağır tonajlı tır ve kamyonların da geçişine bölgede izin verildiği görüldü. - DÜZCE

Türkiye, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
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