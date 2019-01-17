Bolu Dağı'nın Eşsiz Kar Manzarası Havadan Görüntülendi
59 dakika önce
Bolu Dağı'nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi -Kar yağışı sonrası çıkan güneşle tablo gibi görüntüler oluştuDÜZCE - Türkiye'nin en önemli İstanbul-Anadolu karayolu geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi.
Bolu
Dağı'nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi
- Kar
yağışı sonrası çıkan güneşle tablo gibi görüntüler oluştu
DÜZCE - Türkiye
'nin en önemli İstanbul-Anadolu karayolu geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi. Bolu Dağı muhteşem güzelliğiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul ve Anadolu arasındaki en önemli karayolu geçiş güzergahlarından olan TEM otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı havadan görüntülendi. Beyaz örtü ile kaplanan Bolu Dağı vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor. Beyaz örtü kaplanan dağda oluşan görüntü kartpostalları andırdı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:49 Kaynak: İHA
Güney Koreli Firma, Alanında En Büyük Türk Şirketi Olan Belenco'yu Satın Alacak
Kızını Türkiye'de Bırakıp Sevgilisinin Yanına Giden Şeyma Subaşı'dan İlginç Vicdan Rahatlatma Paylaşımı
Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti
"Arda Turan Transferine Halk Ekmek Sponsor Oldu" Sözleri, Başakşehir Başkanı'nı Kızdırdı