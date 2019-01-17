Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nın Eşsiz Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Bolu Dağı'nın Eşsiz Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

59 dakika önce

Bolu Dağı'nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi -Kar yağışı sonrası çıkan güneşle tablo gibi görüntüler oluştuDÜZCE - Türkiye'nin en önemli İstanbul-Anadolu karayolu geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi
- Kar yağışı sonrası çıkan güneşle tablo gibi görüntüler oluştu

DÜZCE - Türkiye'nin en önemli İstanbul-Anadolu karayolu geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nın kar manzarası havadan görüntülendi. Bolu Dağı muhteşem güzelliğiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul ve Anadolu arasındaki en önemli karayolu geçiş güzergahlarından olan TEM otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı havadan görüntülendi. Beyaz örtü ile kaplanan Bolu Dağı vatandaşların da büyük ilgisini çekiyor. Beyaz örtü kaplanan dağda oluşan görüntü kartpostalları andırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:49 Kaynak: İHA

Türkiye, İstanbul, Kar, Bolu, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güney Koreli Firma, Alanında En Büyük Türk Şirketi Olan Belenco'yu Satın Alacak Kızını Türkiye'de Bırakıp Sevgilisinin Yanına Giden Şeyma Subaşı'dan İlginç Vicdan Rahatlatma Paylaşımı

Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti "Arda Turan Transferine Halk Ekmek Sponsor Oldu" Sözleri, Başakşehir Başkanı'nı Kızdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 16:48:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı'nın Eşsiz Kar Manzarası Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]