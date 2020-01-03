Bolu Dağı'nın eşsiz kar manzarası, havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nın eşsiz kar manzarası, havadan görüntülendi - Son Dakika

Bolu Dağı'nın eşsiz kar manzarası, havadan görüntülendi

6 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda kar yağışı ile birlikte oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.

Bolu Dağı'nın eşsiz kar manzarası, havadan görüntülendi, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda kar yağışı ile birlikte oluşan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.

Bolu ve Düzce arasında bulunan Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı bir süredir etkili olan kar yağışları nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. 900 rakımlı Bolu Dağı'nda oluşan kar güzelliği drone ile havadan görüntülendi. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nun Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde kaydedilen görüntüler, Bolu Dağı'ndaki eşsiz kar manzarasını gözler önüne serdi.


Türkiye, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:16 Kaynak: DHA
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