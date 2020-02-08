Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (2) - Son Dakika

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Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (2)
6 saat önce
100 ve TEM yollarının Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:51 Kaynak: DHA
KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR
D-100 ve TEM yollarının Bolu
Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor. Güzergahın bazı kesimlerinde yol tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. D-100 Karayolunun Bolu Dağı geçişinde araçlardan bazılarının yolda kalması nedeniyle ulaşım zaman zaman durdu. Karayolları ve polis ekiplerinin müdahalesiyle araçların yoldan çekilerek yolun tekrar açılması sağlandı.
TIR GEÇİŞLERİNE İZİN YOK
D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi İstanbul yönüne TIR geçişlerine izin verilmiyor.
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