Bolu dağı'nın istanbul yönü tır geçişlerine kapatıldı - Son Dakika

Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (2)

KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

D-100 ve TEM yollarının Bolu Dağı geçişinde kar yağışı devam ediyor. Güzergahın bazı kesimlerinde yol tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. D-100 Karayolunun Bolu Dağı geçişinde araçlardan bazılarının yolda kalması nedeniyle ulaşım zaman zaman durdu. Karayolları ve polis ekiplerinin müdahalesiyle araçların yoldan çekilerek yolun tekrar açılması sağlandı.

TIR GEÇİŞLERİNE İZİN YOK

D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi İstanbul yönüne TIR geçişlerine izin verilmiyor.