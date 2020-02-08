Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (4) - Son Dakika

Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (4)

6 saat önce

TEM YOLUNUN İSTANBUL YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI TEM yolu Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı mevkisinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (4), System.String[]

TEM YOLUNUN İSTANBUL YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI

TEM yolu Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı mevkisinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 1 otobüs olmak üzere 5 aracın çarpıştığı kazada yaralılara müdahalede bulundu. İstanbul yönüne giden araçlar D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:46 Kaynak: DHA
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