Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (4) - Son Dakika

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Bolu Dağı'nın İstanbul yönü TIR geçişlerine kapatıldı (4)
6 saat önce
TEM YOLUNUN İSTANBUL YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI TEM yolu Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı mevkisinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:46 Kaynak: DHA
TEM YOLUNUN İSTANBUL YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI
TEM yolu Bolu Dağı geçişinin Kaynaşlı mevkisinde kar yağışı nedeniyle meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 1 otobüs olmak üzere 5 aracın çarpıştığı kazada yaralılara müdahalede bulundu. İstanbul yönüne giden araçlar D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi.
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