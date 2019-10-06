Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı Polisevi'nde yangın çıktı
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Bolu Dağı Polisevi'nde yangın çıktı

1 saat önce

Bolu Dağı Polisevi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bolu Dağı Polisevi'nde yangın çıktı, System.String[]

Bolu Dağı Polisevi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, polisevinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Yangını fark eden görevliler, polisevinde konaklayanları tahliye etmeye başladı.

İhbar üzerine, olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina içerisinde kalanları merdivenli araçla tahliye etti.

Ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın devam ettiği sırada 2 polis memuru, yanan binanın önündeki göndere çekili Türk bayrağını, yangından etkilenmemesi için indirdi.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken 2 çocuk, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve emniyet müdür yardımcıları, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisevinin çatısında tadilat çalışması yapıldığını, yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını söyledi.

Bu gece ve sabah saatlerinde yapılacak çalışmanın ardından yangının çıkış sebebinin belirleneceğini kaydeden Erdoğan, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını sözlerine ekledi.

İtfaiye, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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