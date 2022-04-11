Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü - Son Dakika
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Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü

11.04.2022 12:17
Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bolu Dağı'nda etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

Bolu Dağı'nda etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak yağış ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

SAĞANAK YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKACAK

Öte yandan, Meteorolojiden yapılan açıklamada ise "Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönüşmesi beklenmektedir" denildi.

(Faruk Çidem/ İHA)

Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü
Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü

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Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu

D-100 Karayolu, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü - Son Dakika


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