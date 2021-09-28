Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 30 metreye düştü - Son Dakika

Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 30 metreye düştü

BOLU - Bolu Dağı'nda oluşan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.