BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPATILDI - Son Dakika
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BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

11.03.2022 23:09

BOLU Dağı'nın TEM yolu ve D-100 yolu geçişleri yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı.

BOLU Dağı'nın TEM yolu ve D-100 yolu geçişleri yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı. Bolu Valiliği yolun kapanma tehlikesine karşı zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 yolu geçişlerinde yollar karla kaplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları yetersiz kaldı. TEM Otoyolu ve D-100 yolu TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı. Diğer araçların geçişleri de zaman zaman durduruldu. Sürücüler, karayolları ekiplerinin kar küreme çalışması yapmasını bekledi. Küreme çalışması yapılmasıyla sürücüler yollarına devam etti.

VALİLİK: ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi her iki istikamet TIR ve kamyon trafiğine kapatılmıştır. Diğer araçlara şimdilik izin verilmekteyse de her an kapanma tehlikesine karşı zorunlu olmadıkça ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkılmaması rica olunur" denildi.

BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU DAĞI, TIR VE KAMYON GEÇİŞLERİNE KAPATILDI - Son Dakika


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