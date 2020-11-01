Bolu Dağı trafiğinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Karayolları ve trafik ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için güzergahta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Artan araç trafiğine hafta sonu yoğunluğu da eklenince yolun Ankara istikametinde özellikle Karanlıkdere , Bakacak ve Seymenler mevkinde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Anadolu Otoyolu 'nun Bolu Dağı Tüneli, İstanbul-Ankara yönü viyadükler kesiminde Karayolları ekipleri tarafından devam eden derz bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendiriliyor.

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