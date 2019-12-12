Bolu dağı tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı-2 - Son Dakika

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Bolu dağı tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı-2
6 saat önce
Bolu Dağı Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı-2.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:13 Kaynak: DHA
Bolu Dağı Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı-2
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