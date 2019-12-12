Bolu Dağı tüneli, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı tüneli, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bolu Dağı tüneli, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı

6 saat önce

TEM Otoyolu'nun önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli, yangın hidratlarında gerçekleştirilecek teknik kontroller için iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Bolu Dağı tüneli, çift yönlü olarak ulaşıma kapandı, System.String[]

TEM Otoyolu'nun önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli, yangın hidratlarında gerçekleştirilecek teknik kontroller için iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde yangın hidratlarında teknik kontroller gerçekleştirilecek. Bu kapsamda tünel saat 14.00 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Araçlar Düzce Kaynaşlı gişeleri ve Bolu Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Bolu Dağı Tüneli'nin saat 16.00 sıralarında ulaşıma açılması planlanıyor.


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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:38 Kaynak: DHA
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