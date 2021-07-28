Bolu Dağı Tüneli çıkışında devrilen tır trafiği aksattı - Son Dakika

Karayolları ve polis ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

26,5 milyon yaşındaki gergedan fosili, bilim dünyasını heyecanlandı

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt: Şu an öyle bir seyir yok