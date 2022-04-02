Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle her iki yöne de kapatıldı - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle her iki yöne de kapatıldı

02.04.2022 22:50

- Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle her iki yöne de kapatıldı Bolu Valisi Ahmet Ümit: "Teknik elemanlar tarafından konu incelenip izin verilene kadar kapalı tutacağız" Bolu'da, akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle Bolu Dağı Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

- Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle her iki yöne de kapatıldı

Bolu Valisi Ahmet Ümit:

"Teknik elemanlar tarafından konu incelenip izin verilene kadar kapalı tutacağız"

BOLU - Bolu'da, akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sebebiyle Bolu Dağı Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yol üzerinde temizleme çalışmaları devam ederken, güzergahın incelemeler sonuçlanana kadar kapalı tutulacağı belirtildi.

Olay, saat 19.50 sıralarında Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yoğun kar yağışı sonrasında karların erimesi ve kuvvetli rüzgar sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu, TEM Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen karayolları ve polis ekipleri toprak altında kalan araç yada canlı olup olmadığını tespit ettikten sonra temizleme çalışmaları başlatıldı. TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan araçlar ise, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Kavşağı'ndan D100 Karayolu'na yönlendiriliyor. Bölgede heyelan tehlikesi devam ederken, yolun tedbir amacıyla ulaşıma bu gece ulaşıma açılmayacağı belirtildi.

Öte yandan Bolu- Mengen karayolunda da heyelan meydana geldi. Bolu'yu Zonguldak ve Bartın'a bağlayan yol heyelan nedeniyle tamamen trafiği kapandı. Bölgede ulaşım Gökçesu beldesinde bulunan alternatif yoldan sağlanıyor.

"Heyelan tehlikesi var mı yok mu bilmiyoruz"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "saat 19.50 civarında tünelin Düzce'den Ankara istikametine girişinde bir heyelan meydana geldi. En önemli tesellimiz heyelanın altında herhangi bir araç yada canlı kalmadı. O bakımdan teselli buluyoruz. Yolu hem geliş hem de gidiş istikametinde kapatmak zorunda kaldık. Çünkü arkadan ne gelecek bilmiyoruz. Gece halinde dağdan ne inecek, heyelan tehlikesi var mı yok mu bilmiyoruz. Şimdilik kapatıldı. Teknik elemanlar çalışmalara başladı. Bir taraftan heyelanın atıkları yoldan temizlenmeye başladı. Ama neticede burası temizlense de teknik elemanlar, mühendisler tarafından konu incelenip izin verilinceye kadar yolu kapalı tutmak mecburiyetindeyiz. Yol şuan D100 Karayolu'ndan Abant kavşağından çalışıyor. Ulaşım açısından bir problemimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Tehlike birkaç gün daha devam edecek"

Karlar eriyinceye kadar heyelan tehlikesini olduğunu ve başka yerlerde de heyelanlar gerçekleştiğini ifade eden Ümit, "Bu sene hem iyi bir kış geçirdik. Aynı zamanda son günlerde hava bir anda iyileşmeye başladı. Isı yükselmeye başladı. Bunun getirdiği bir takım sıkıntılar bekleniyor. Buna göre tedbirli olmamız gerekiyor. Dün lodos vardı. Lodosun çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Yarın da rüzgarlı olacağı söyleniyor. Bundan sonra da mevcut karlar eriyinceye kadar sıkıntılara karşı tedbirli olmak lazım. Aynı zamanda sadece burası değil başka yerlerde de heyelanlarımız var. heyelanlara karşı bir taraftan karayolları harekete geçiyor ama tehlike birkaç gün daha devam edecek. Hep birlikte tedbirli olalım" diye konuştu.

Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle her iki yöne de kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle her iki yöne de kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle her iki yöne de kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle her iki yöne de kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle her iki yöne de kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle her iki yöne de kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle her iki yöne de kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle her iki yöne de kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle her iki yöne de kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle her iki yöne de kapatıldı

YORUMLAR
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Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan yaşandı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı! Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan yaşandı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Heyelan sonrasında Bolu Dağı Tünelleri trafiğe çift yönlü kapatıldı.' Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Heyelan sonrasında Bolu Dağı Tünelleri trafiğe çift yönlü kapatıldı.'

Toprak Kayması, Toros Dağları, TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle her iki yöne de kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle her iki yöne de kapatıldı - Son Dakika
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