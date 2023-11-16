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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski sebebiyle kapatıldı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski sebebiyle kapatıldı

16.11.2023 18:07

Sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağışından sonra Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski sebebiyle geçici süre trafiğe kapatıldı. Sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı

BOLU DAĞI TÜNELİ İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi. Söz konusu alanda heyelan riski bulunduğunu belirleyen Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli girişinden trafiği kapattı.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı

TRAFİK D-100 KARA YOLUNA YÖNLENDİRİLİYOR

Polis ekipleri, sürücüleri tünel girişinden Ankara istikametine çeviriyor. Abant Kavşağı'na konan ışıklı tabelalarla trafik D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı

METEOROLOJİ RAPORLARI PAZAR GÜNÜNÜ İŞARET EDİYOR

Twitter'daki popüler meteoroloji sayfası Hava Forum, pazar gecesi Türkiye'de kar yağışı beklendiğini duyurdu. Pazar gecesi Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya, Sivas, Kayseri ve Bolu'da kar yağabileceğine dikkat çeken uzmanlar, İstanbul'da ise pazar günü yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının görülebileceği tahmininde bulundu.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı

"İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞINI GÖREBİLİRİZ"

Hava Forum'un hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul'da pazar kuvvetli karayel ihtimali var. İstanbullu kar severler karayeli çok sever. Karayel-İstanbul aşkı bir başkadır. Karayel keskin bir soğuk yapar. Bu pazar İstanbul'un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışını görme ihtimalimiz var" ifadeleri yer aldı.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı

BOLU'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Bolu'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kartalkaya mevkiinde etkili olan kar yağışı çam ağaçlarını beyaza bürüdü. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Ayrıca hava sıcaklığı -3 dereceye kadar düştü.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski nedeniyle kapatıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski sebebiyle kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü heyelan riski sebebiyle kapatıldı - Son Dakika
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