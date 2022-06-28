Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

28.06.2022 09:42
Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin yaklaşık 200 metre dışında, İstanbul istikametine doğru yolun sağında toprak kayması meydana geldi.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolun İstanbul istikametini ulaşıma kapattı. Bu nedenle araçlar, İstanbul istikameti için Abant kavşağından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendiriliyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, AA muhabirine, heyelan nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

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Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması İstanbul yönünü kapattı Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması İstanbul yönünü kapattı Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması İstanbul yönünü kapattı Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması İstanbul yönünü kapattı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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