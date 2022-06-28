Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolun İstanbul istikametini ulaşıma kapattı. Bu nedenle araçlar, İstanbul istikameti için Abant kavşağından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

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