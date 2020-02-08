Bolu Dağı Tüneli kesiminde karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Bolu Dağı Tüneli kesiminde karla mücadele çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde Karayolları ekibinin karla mücadele çalışması sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:22 Kaynak: AA
Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde Karayolları ekibinin karla mücadele çalışması sürüyor.
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