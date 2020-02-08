Bolu Dağı Tüneli kesiminde karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli kesiminde karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bolu Dağı Tüneli kesiminde karla mücadele çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde Karayolları ekibinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde Karayolları ekibinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Bolu Dağı Tüneli kesiminde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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