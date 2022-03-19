Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç böyle birbirine girmiş - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç böyle birbirine girmiş

19.03.2022 15:53

Bolu Dağı Tüneli'ndeki kaza anını gösteren kKayıtlarda ilk etapta bir otomobilin hakimiyetini kaybettiği ve devamında art arda kamyonların birbirine çarptığı görülüyor.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti yönünde içinde yolcu otobüsleri, tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 18 aracın birbirine girdiği kaza nedeniyle İstanbul yönüne trafik durdu.

Son dakika! Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın birbirine girdiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

EN AZ 30 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. Olay yerinde ekiplerin çalışması ise devam ediyor. Trafik akışı ise Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Son dakika! Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın birbirine girdiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan korkunç kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda ilk olarak bir otomobilinin hakimiyetini kaybederek orta şeride savrulduğu anlar yer alıyor. Sonrasında ise art arda gelen kamyon, tır ve otobüsler birbirine giriyor.

Son dakika! Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın birbirine girdiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi, İstanbul yolu ulaşıma kapandı Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kazadan ilk görüntüler geldi: Görüntüler korkunç, yaralılar var
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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kazadan ilk görüntüler geldi: Görüntüler korkunç, yaralılar var Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kazadan ilk görüntüler geldi: Görüntüler korkunç, yaralılar var Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi, İstanbul yolu ulaşıma kapandı Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi, İstanbul yolu ulaşıma kapandı

Toros Dağları, İstanbul, Kaza, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç böyle birbirine girmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç böyle birbirine girmiş - Son Dakika
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