Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 31 yaralı (4) - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 31 yaralı (4)

19.03.2022 18:51
Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 31 yaralı (4)

2'Sİ AĞIR 31 KİŞİ YARALANDI Bolu Valiliği, Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen kazayla ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu.

2'Sİ AĞIR 31 KİŞİ YARALANDI

Bolu Valiliği, Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen kazayla ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Saat 14.50'de meydana gelen kazada, 2 otobüs, 6 TIR ve 10 küçük araç olmak üzere toplam 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2'si ağır 31 kişinin yaralandığı belirtildi. Kazada yaralanan 14 kişinin tedavilerinin ayakta yapıldığı, 17 kişinin ise hastanelere sevk edildiği açıklandı. Kaza sonrası araçların bulundukları yerden kaldırılma çalışmalarına devam edildiği, İstanbul istikametine giden araçların Abant gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç çarpıştı: 31 yaralı (4) - Son Dakika
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