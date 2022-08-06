Bolu Dağı Tüneli'nde 3 TIR ve 1 kamyonet birbirine girdi; 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı Tüneli'nde 3 TIR ve 1 kamyonet birbirine girdi; 1 yaralı

06.08.2022 03:24
Bolu Dağı Tüneli'nde 3 TIR ve 1 kamyonet birbirine girdi; 1 yaralı

BOLU Dağı Tüneli'nde, 3 TIR ve 1 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü yaralandı.

BOLU Dağı Tüneli'nde, 3 TIR ve 1 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 3 TIR ve 1 kamyonetin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 75 AK 408 plakalı kamyonetin sürücüsü C.Y., araçta sıkışırken, diğer araçlarda bulunanlar kazada yara almadı. Olay yerine 112 Acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü C.Y., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. C.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya karışan TIR'lardan birinde yüklü olan sıfır kilometre otomobillerden bazıları da kazada hasar gördü.

Kaza nedeniyle, 3 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe kapatılırken, TEM'in Bolu Dağı Tüneli geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine çağrılan çekiciler tarafından araçların kaldırılmasıyla birlikte, yol yeniden 3 şeritli olarak trafiğe açıldı.


YORUMLAR
500
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 yaralı Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 yaralı Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi
Kaynak: DHA

Toros Dağları, Tragger, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli'nde 3 TIR ve 1 kamyonet birbirine girdi; 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:48 Milyoner'e katılan yarışmacıdan büyük gaf! Yanlışlıkla yaptığı işi söyleyip konuyu değiştirdi
00:22 Milli Takım'ın hocası Kuntz futbolseverleri sinirlendirdi! Türkiye yerine Almanya'yı tercih etti
00:20 Denetimden kaçmak isterken yakalanan sürücüye 4 ayrı suçtan 4 bin 500 TL ceza kesildi
00:15 Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta yapılan çifte indirim bu gece yarısından itibaren etkili olacak
00:07 Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u 6-1 mağlup etti
23:51 UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği kısmi seyircisiz oynama cezası 2 yıl ertelendi!
23:47 Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Ankara dahil 6 ilde sel ve su baskınları yaşanabilir
23:43 Madde bağımlısı şahıs döner bıçağıyla terör estirdi! Kıyafetlerini çıkartıp kendine zarar verdi
23:32 Fatih Terim, Didier Drogba'yı Bodrum'daki evinde misafir etti: Tevazun için teşekkür ederim evlat
23:03 Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 03:24:38. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'nde 3 TIR ve 1 kamyonet birbirine girdi; 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement