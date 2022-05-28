Bolu Dağı Tüneli'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

28.05.2022 19:39
Bolu Dağı Tüneli'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sami B. idaresindeki 54 FY 174 plakalı otomobil, tünelin Ankara istikametinde seyir halindeyken ön kısmından yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, otomobili sağ şeride çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Karayolları Bolu Dağı Tüneli İtfaiye ekipleri, otomobildeki alevleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bolu Dağı Tüneli'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Bolu Dağı Tüneli'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Bolu Dağı Tüneli'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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