Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

04.04.2022 09:52

Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor Toprağın yoldan kaldırıldığı Bolu Dağı Tüneli çalışmalar sonunda açılacak Bolu'da önceki gün meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde yola kayan toprak tamamen kaldırıldı.

Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

Toprağın yoldan kaldırıldığı Bolu Dağı Tüneli çalışmalar sonunda açılacak

BOLU - Bolu'da önceki gün meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde yola kayan toprak tamamen kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının sürdüğü Bolu Dağı Tüneli, çalışmaların ardından trafiğe açılacak.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yoğun kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte yumuşayan toprak Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde önceki gün heyelana sebep oldu. Ankara yönünü tamamen, İstanbul yönünü ise tek şeridini kapatan toprak sebebiyle Bolu Dağı Tüneli her iki istikamette de trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Gişeleri'nden D100 Karayolu'na yönlendirildi.

Bolu Dağı Tüneli'nde heyelanın ardından başlayan toprak kaldırma çalışmaları bugün sabah saatleri itibariyle tamamlandı. Temizlik çalışmalarının devam ettiği Bolu Dağı Tüneli, temizlik çalışmalarının çalışmaların sonlanmasıyla birlikte yeniden trafiğe açılacak.

Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor
Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor
Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor
Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor
Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor
Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor
Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

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BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOLU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOLU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor (2) Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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