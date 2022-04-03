BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOLU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika
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BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOLU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

03.04.2022 07:51

BOLU Dağı tünelinin girişinde dün akşam meydana gelen ve yolun çift yönlü olarak kapanmasına neden olan heyelanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.

BOLU Dağı tünelinin girişinde dün akşam meydana gelen ve yolun çift yönlü olarak kapanmasına neden olan heyelanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte çalışmalara ağırlık veren ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde dün saat 19.50'de toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Karayolları ekipleri, yol üzerindeki toprağı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Dün gece trafiğe kapalı olan yolda ekipler, çalışma yaptı. Heyelanın şiddeti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Ekipler, havanın aydınlanmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOLU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOLU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOLU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOLU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOLU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOLU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

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BOLU- Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yolu açma çalışmaları başladı BOLU- Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yolu açma çalışmaları başladı Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları devam ediyor Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları devam ediyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOLU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN YOLU AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika
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