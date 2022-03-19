Bolu Dağı Tüneli'nde kağıt gibi olan araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

Bolu Dağı Tüneli'nde kağıt gibi olan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Üzerine araba çıkan otomobilin sürücüsü: "Verilmiş sadakamız varmış"

DÜZCE – TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında kullandığı araç adeta kağıt gibi olan otomobil sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan çıktı. Sürücü Mehmet Atay İköz, "Verilmiş sadakamız varmış. Önüm, arkam ve üzerimde arabalar vardı" dedi.

TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde öğlen saatlerinde 18 aracın karıştığı, 32 kişinin yaralandığı kaza sonrasında yoğun bir çalışma ile tünel tekrar trafiğe açıldı. Zincirleme kazada bulunan ve hafif ticari aracın üzerine çıktığı otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü Mehmet Atay İköz, İhlas Haber Ajansına özel açıklamalarda bulundu. Üzerine hafif ticari aracın çıktığı, önündeki minibüs ve otobüs ile arkasındaki otobüsün çarptığı kazada burnu bile kanamadan otomobilden çıkan sürücü İköz, "Arabanın durumu kötü. Verilmiş sadakamız varmış. Öyle demek lazım. Arabada tektim. Tünelin girişinde önde 2 tır ile bir araç çarpıştı herhalde. 70-80 kilometre hızla gidiyorduk. Duramadık arkamdan araç bana vurunca bende savruldum. İki otobüsün arasında kaldım. Üzerime araba çıktı. Arkamda araba, önümde otobüs arkamda otobüs vardı. Allah'a şükür bir şeyimiz yok. Pres olmuş arabadan çıktım. Yapacak bir şey yok. Allah herkese yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yapılan çalışmayla kazaya karışan araçlar bulundukları yerlerden kaldırılarak yol trafiğe kontrollü olarak açıldı.