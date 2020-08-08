Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: 1 yaralı - Son Dakika

BOLU'da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan çekicinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mustafa Kaya yönetimindeki 14 GA 550 plakalı çekici, önünde ilerleyen TIR'a çarptı. Kazada, çekicide sıkışan sürücü Mustafa Kaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, tedavi altına alındı.Kaza nedeniyle tünelin Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Çekicinin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.