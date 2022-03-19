Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (9) - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (9)

19.03.2022 17:35

Tünelde kaza yapan araçlar Tünelde bekleyen kazazedeler Ambulansların bekleyişi Çekicilerin sıkışan araçları çekmesi Ekiplerin çalışması Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor.

Tünelde kaza yapan araçlar

Tünelde bekleyen kazazedeler

Ambulansların bekleyişi

Çekicilerin sıkışan araçları çekmesi

Ekiplerin çalışması

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, bölgeye gelerek ilgililerden bilgi aldı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan Türk Kızılay, yaralılara battaniye ve gıda dağıttı.

Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (9)
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (9)
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (9)

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Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (9) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'nde kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapandı (9) - Son Dakika
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