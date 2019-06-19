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Bolu Dağı Tüneli'nde nefes kesen tatbikat

1 saat önce

Bolu Dağı Tüneli'nde nefesleri kesen trafik kazası tatbikatı nedeniyle trafiğe kapatılan TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bolu Dağı Tüneli'nde nefes kesen tatbikat, System.String[]
Bolu Dağı Tüneli'nde nefesleri kesen trafik kazası tatbikatı nedeniyle trafiğe kapatılan TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bolu'da Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bolu Valiliği işbirliğiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, AFAD, itfaiye, 112 Acil Çağrı Merkezi, Otoyol Büro Amirliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından başlatılan tatbikatta senaryo gereği, Tünel içerisinde kaza yapan iki aracın görülmesi üzerine Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti araç trafiğine kapatıldı. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı tünel içerisinde kaza yapan 2 araçta sıkışan yaralılar 112 Sağlık ve UMKE ekipleri müdahale etti.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşındı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Gerçekleştirilen tatbikat nedeniyle kilometrelerce araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu Ankara istikameti, tatbikatın bitmesiyle tekrar açıldı. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:09 Kaynak: İHA
Ankara, TEM Otoyolu, Bolu, Güncel
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