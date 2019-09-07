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Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil takla attı: 2 yaralı

47 dakika önce

Bolu'da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]

Bolu'da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.


Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Yusuf Gök idaresindeki 34 TH 9509 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli çıkışına yaklaşık 1 kilometre kala kontrolden çıkarak takla attı. Takla attıktan sonra ters yatan otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan Filiz ve Cansel Gök yaralandı.


Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla ters dönen otomobilden çıkan sürücü ve yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisine götürüldü. Kaza nedeniyle 2 şeride düşen TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. - BOLU

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:27 Kaynak: İHA
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