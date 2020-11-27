Bolu Dağı Tüneli'nde tır yangını İstanbul yönünü trafiğe kapattı - Son Dakika

Bolu Dağı Tüneli'nde tır yangını İstanbul yönünü trafiğe kapattı

27.11.2020 12:46

Tır yangını nedeniyle trafiğe kapanan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, 1 saat süren çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Tır yangını nedeniyle trafiğe kapanan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, 1 saat süren çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan Halis Elikara idaresindeki 34 JC 0616 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli içinde yanmaya başladı. Araçtan dumanlar yükseldiği gören tır sürücüsü, tünel içinde durdurduğu aracından inerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Motor kısmından alevler yükselmeye başlayan tır, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tır yangını nedeniyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bolu Dağı tünelini kullanacak olan sürücüler ekipler tarafından Abant kavşağından D-100 karayoluna yönlendirildi. Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü yangın söndürme çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

(Faruk Çidem/İHA)

Bolu Dağı Tüneli'nde tır yangını İstanbul yönünü trafiğe kapattı
Bolu Dağı Tüneli'nde tır yangını İstanbul yönünü trafiğe kapattı
Bolu Dağı Tüneli'nde tır yangını İstanbul yönünü trafiğe kapattı
Bolu Dağı Tüneli'nde tır yangını İstanbul yönünü trafiğe kapattı
Bolu Dağı Tüneli'nde tır yangını İstanbul yönünü trafiğe kapattı
Bolu Dağı Tüneli'nde tır yangını İstanbul yönünü trafiğe kapattı
Bolu Dağı Tüneli'nde tır yangını İstanbul yönünü trafiğe kapattı
Bolu Dağı Tüneli'nde tır yangını İstanbul yönünü trafiğe kapattı
Bolu Dağı Tüneli'nde tır yangını İstanbul yönünü trafiğe kapattı
Bolu Dağı Tüneli'nde tır yangını İstanbul yönünü trafiğe kapattı

TEM Otoyolu, İstanbul, Bolu, TIR, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı Tüneli'nde tır yangını İstanbul yönünü trafiğe kapattı - Son Dakika


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