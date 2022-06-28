Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması İstanbul yönünü kapattı - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması İstanbul yönünü kapattı

28.06.2022 09:40
Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması İstanbul yönünü kapattı

- Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması İstanbul yönünü kapattı Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü çıkışında toprak kayması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı.

- Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması İstanbul yönünü kapattı

BOLU - Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü çıkışında toprak kayması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Ekipler, yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da dün etkili olan sağanak yağış sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul yönünde toprak kayması meydana geldi. Yolun 2 şeridinin toprakla dolması üzerine TEM'in İstanbul yönü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Güzergahta dubalarla önlem alan ekipler, sürücüleri Abant Gişeleri'nden D100 Karayolu'na yönlendiriyor.

Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması İstanbul yönünü kapattı Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması İstanbul yönünü kapattı Bolu Dağı'nda bariyeri yıkan tanker, karşı şeride geçti; Ankara yönü kapandı Bolu Dağı'nda bariyeri yıkan tanker, karşı şeride geçti; Ankara yönü kapandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması İstanbul yönünü kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması İstanbul yönünü kapattı - Son Dakika
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