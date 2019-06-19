Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası tatbikatı - BOLU

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ndeki trafik kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı.Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bolu Valiliğinin iş birliğinde Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul-Ankara yönünde kurumlararası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla tatbikat yapıldı.Tatbikat öncesinde Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi Bakım İşletmesinde bulunan kamera kontrol merkezinde Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi Bakım İşletmesi Şefi Murtaza Beşiroğlu'dan bilgi aldı.Daha sonra Vali Ümit tarafından başlatılan tatbikat kapsamında, tünel içerisinde otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı varsayılan yaralamalı trafik kazasına müdahale için çalışma başlatıldı.Senaryo gereği, kontrol merkezinden araçların kaza yaptığının görülmesi üzerine ekipler tarafından yolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Kazanın olduğu alanda ve tüneli içerisinde Karayolları ekipleri tarafından önlem alındı.Olay yerine gelen Karayolları Yangına İlk Müdahale ve Trafik ekipleri tarafından yanma ihtimaline karşı araçlarda soğutma çalışması yapıldı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlar içerisinde sıkışan iki yaralı bulunduğu yerden kurtarıldı.Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşındı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.Tatbikat kapsamında kapatılan yol nedeniyle oluşan araç yoğunluğu yolun ulaşıma açılması ile normale döndü.Vali Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatbikatın iyi geçtiğini belirterek, "Bolu Dağı Tüneli Ankara-İstanbul istikametinde en önemli geçiş noktalarından bir tanesi. Bu tünel normal zamanlarda 30 binin üzerinde, bayramlarda ve benzeri günlerde 100 binin üzerinde araç geçişini sağlayabiliyor." diye konuştu.Bolu Dağı Tüneli'nin önemli bir geçiş noktası olduğunu anlatan Ümit, aynı zamanda tünellerin hassasiyet taşıdığını, bu durum göz önünde bulundurularak Karayolları Genel Müdürlüğü ve Valilik iş birliğiyle bir tatbikat gerçekleştirdiklerini kaydetti.Ümit, bu tatbikatın amacının her şeyden önce muhtemel problemlere karşı önceden tecrübe kazanmak olduğunu dile getirerek, "Aksaklıkları görmek ve o aksaklıklara karşı tedbirler almaktır. Bugün arkadaşlarımızla birlikte burada özünde yaklaşık 25-30 dakika süren, genel olarak da bir saati bulan bir tatbikat gerçekleştirdik. Gayet iyi geçtiğini düşünüyorum." dedi.Tatbikata, Karayolları Yangına İlk Müdahale ve Trafik, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, Otoyol Büro Amirliği ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler katıldı.