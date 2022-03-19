Bolu Dağı Tüneli'nde yaşanan feci kazada bir sürücü, kağıt gibi olan araçtan sıyrık bile almadan çıktı! - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli'nde yaşanan feci kazada bir sürücü, kağıt gibi olan araçtan sıyrık bile almadan çıktı!

19.03.2022 21:08

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde yaşanan zincirleme trafik kazasında kullandığı araç ezilen otomobil sürücüsü, feci kazadan sıyrık bile almadan çıktı. Sürücü Mehmet Atay İköz, "Verilmiş sadakamız varmış. Üzerime araba çıktı. Arkamda araba, önümde otobüs arkamda otobüs vardı. Allah'a şükür bir şeyimiz yok. Pres olmuş arabadan çıktım" açıklamasını yaptı.

TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde öğlen saatlerinde 18 aracın karıştığı, 32 kişinin yaralandığı kaza sonrasında yoğun bir çalışma ile tünel tekrar trafiğe açıldı. Zincirleme kazada bulunan ve hafif ticari aracın üzerine çıktığı otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü Mehmet Atay İköz, İhlas Haber Ajansına (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

"PRES OLMUŞ ARABADAN ÇIKTIM"

Üzerine hafif ticari aracın çıktığı, önündeki minibüs ve otobüs ile arkasındaki otobüsün çarptığı kazada burnu bile kanamadan otomobilden çıkan sürücü İköz, "Arabanın durumu kötü. Verilmiş sadakamız varmış. Öyle demek lazım. Arabada tektim. Tünelin girişinde önde 2 tır ile bir araç çarpıştı herhalde. 70-80 kilometre hızla gidiyorduk. Duramadık arkamdan araç bana vurunca bende savruldum. İki otobüsün arasında kaldım. Üzerime araba çıktı. Arkamda araba, önümde otobüs arkamda otobüs vardı. Allah'a şükür bir şeyimiz yok. Pres olmuş arabadan çıktım. Yapacak bir şey yok. Allah herkese yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.

YOL TRAFİĞE AÇILDI

Öte yandan yapılan çalışmayla kazaya karışan araçlar bulundukları yerlerden kaldırılarak yol trafiğe kontrollü olarak açıldı.

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BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR Bolu Dağı Tüneli'nde kağıt gibi olan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Bolu Dağı Tüneli'nde kağıt gibi olan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Toros Dağları, TEM Otoyolu, Tragger, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Dağı Tüneli'nde yaşanan feci kazada bir sürücü, kağıt gibi olan araçtan sıyrık bile almadan çıktı! - Son Dakika


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21:08 Bolu Dağı Tüneli'nde yaşanan feci kazada bir sürücü, kağıt gibi olan araçtan sıyrık bile almadan çıktı!
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SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'nde yaşanan feci kazada bir sürücü, kağıt gibi olan araçtan sıyrık bile almadan çıktı! - Son Dakika
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