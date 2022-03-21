Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada 16 yaralıdan 12'si taburcu oldu - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada 16 yaralıdan 12'si taburcu oldu

21.03.2022 16:38
Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada 16 yaralıdan 12'si taburcu oldu

BOLU Dağı Tüneli'nde 1 kişinin öldüğü 16 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasında, yoğun bakımda tedavisi süren 8 aylık bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

BOLU Dağı Tüneli'nde 1 kişinin öldüğü 16 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasında, yoğun bakımda tedavisi süren 8 aylık bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören yaralıların 12'si taburcu edilirken, 4 yaralının tedavisi sürüyor.

Bolu Dağı Tüneli'nde geçen cumartesi günü meydana gelen zincirleme kazada, 18 araç çarpıştı. Yaralanan 31 kişiden 17'si, hastanelere kaldırılırken, diğer yaralılara ise olay yerinde müdahale edildi. Ağır yaralı olan ve 2 bacağı da kopan Doğan Başaran, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen cumartesi gecesi hayatını kaybetti. Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 8 aylık bir bebeğin ise durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören yaralılardan 12'si taburcu edilirken, 4 yaralının tedavisi sürüyor.

Kazaya karışan 18 araç sürücüsünün, kusur oranlarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturma kapsamında kazaya karışan araç sürücülerinin kusurları incelenecek ve yargılama süreci başlayacak.


Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada 16 yaralıdan 12'si taburcu oldu
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada 16 yaralıdan 12'si taburcu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada 16 yaralıdan 12'si taburcu oldu - Son Dakika
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