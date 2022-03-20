Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada hastaneye kaldırılan 17 kişiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada hastaneye kaldırılan 17 kişiden biri hayatını kaybetti

20.03.2022 11:03
Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada hastaneye kaldırılan 17 kişiden biri hayatını kaybetti

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan ve hastanelerde tedavi altına alınan 17 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan ve hastanelerde tedavi altına alınan 17 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Dün yaşanan kazanın ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Doğan B. (16), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kentteki hastanelerde tedavisi tamamlanan 5 kişi taburcu edilirken, 11 kişinin tedavisi sürüyor.

Yaralılar arasında bulunan 8 aylık bebeğin de sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Bolu Dağı Tüneli'nin içinde dün 6 tır ve 2 otobüsün de aralarında olduğu 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 31 kişi yaralanmış, bu yaralılardan 14'ü ayakta tedavi edilmiş, diğerleri hastanelere kaldırılmıştı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yaklaşık 5,5 saat sonra trafiğe açılmıştı.

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Bolu Tüneli'ndeki zincirleme kaza sonrası kahreden haber: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 aylık bebek ise yoğun bakımda Bolu Tüneli'ndeki zincirleme kaza sonrası kahreden haber: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 aylık bebek ise yoğun bakımda Son dakika haberi! 18 aracın karıştığı kazanın ardından Son dakika haberi! 18 aracın karıştığı kazanın ardından

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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