Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi Şırnak'ta defnedildi - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi Şırnak'ta defnedildi

22.03.2022 16:57
Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi Şırnak'ta defnedildi

Bolu Dağı Tüneli'nde 17 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında, hastanede hayatını kaybeden gencin cenazesi Şırnak'ın Cizre ilçesinde toprağa verildi.

Bolu Dağı Tüneli'nde 17 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında, hastanede hayatını kaybeden gencin cenazesi Şırnak'ın Cizre ilçesinde toprağa verildi.

Bolu Dağı Tüneli'nin içinde 19 Mart'ta 6 tır ve 2 otobüsün de aralarında olduğu 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 16 yaşındaki Doğan Başaran'ın cenazesi memleketi Cizre'ye getirildi.

Başaran'ın cenazesi Cizre Asri Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Başaran'ın ağabeyi Beytullah Başaran'ın da iki yıl önce 23 yaşında Cizre'de trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.

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Toros Dağları, Şırnak, Mart, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi Şırnak'ta defnedildi - Son Dakika


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