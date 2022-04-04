Bolu Dağı Tüneli'ndeki ulaşımın 1 saat içinde açılması planlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı Tüneli'ndeki ulaşımın 1 saat içinde açılması planlanıyor

04.04.2022 15:00
Bolu Dağı Tüneli'ndeki ulaşımın 1 saat içinde açılması planlanıyor

Bolu Valisi Ahmet Ümit, heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimindeki ulaşımın saat 16.00 gibi gidiş ve geliş ikişer şeritten olacak şekilde açılacağını bildirdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimindeki ulaşımın saat 16.00 gibi gidiş ve geliş ikişer şeritten olacak şekilde açılacağını bildirdi.

Vali Ümit, AA muhabirine, heyelandan sonra çalışmaların hızlı şekilde başladığını, özverili çalışmalar sonucunda yolun ulaşıma açılma aşamasına geldiğini belirtti.

Yolda yıkama ve temizleme çalışmasının sürdürüldüğünü aktaran Ümit, "Saat 16.00 gibi Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ulaşım, gidiş ve geliş ikişer şeritten olacak şekilde ulaşıma açılacak. Birer şeritte ise çalışmalar sürecek." dedi.

Vali Ümit, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı Tüneli'nin bugün açılması planlanıyor (2) Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı Tüneli'nin bugün açılması planlanıyor (2) Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu saat 16.00'da ulaşıma açılacak Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu saat 16.00'da ulaşıma açılacak

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli'ndeki ulaşımın 1 saat içinde açılması planlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Seyyar simit satan kadının "Sen çöpçüsün, pisliksin" sözlerine üzülen temizlik görevlisi kadın gözyaşlarını tutamadı
15:17 Genç kadın "annem bana beddua etti" dedi, Nihat Hatipoğlu canlı yayında anneye seslendi
14:52 Öcalan'ın doğum günü kutlamasına izin çıkmadı: Halfeti'de güvenlik güçleri ile grup arasında gerginlik
14:50 Trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16.00'da yeniden açılacak
14:47 Çorlu belediye başkanının küçük evde oturmak istemeyen vatandaşa, "Suriyeliler gibi oturun" dediği iddia edildi
14:29 Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı
14:28 Son seçimi tutturan şirketten yeni rakamlar: ORC'ye göre Millet ile Cumhur arasındaki fark 3,6'ya çıktı! AK Parti'nin oranı 28,4
14:25 Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu!
14:22 Galatasaray'da yeni gelişme: Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacak
12:16 Eşi ve arkadaşları ikna etmiş! Ali Atay'ın saç ektirdiği iddiası sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 15:26:44. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'ndeki ulaşımın 1 saat içinde açılması planlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement