Bolu Dağı Tüneli'ndeki ulaşımın 1 saat içinde açılması planlanıyor - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimindeki ulaşımın saat 16.00 gibi gidiş ve geliş ikişer şeritten olacak şekilde açılacağını bildirdi.

Vali Ümit, AA muhabirine, heyelandan sonra çalışmaların hızlı şekilde başladığını, özverili çalışmalar sonucunda yolun ulaşıma açılma aşamasına geldiğini belirtti.

Yolda yıkama ve temizleme çalışmasının sürdürüldüğünü aktaran Ümit, "Saat 16.00 gibi Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ulaşım, gidiş ve geliş ikişer şeritten olacak şekilde ulaşıma açılacak. Birer şeritte ise çalışmalar sürecek." dedi.

Vali Ümit, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.