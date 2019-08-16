Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı Tüneli'nden 12 günde 1 milyon 9 bin araç geçişi
Son Dakika Güncel Haber

Bolu Dağı Tüneli'nden 12 günde 1 milyon 9 bin araç geçişi

48 dakika önce

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminden, Kurban Bayramı tatilinin de içinde bulunduğu son 12 günde, 1 milyon 9 bin 193 araçla geçiş yapıldı.

Bolu Dağı Tüneli'nden 12 günde 1 milyon 9 bin araç geçişi, System.String[]
TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminden, Kurban Bayramı tatilinin de içinde bulunduğu son 12 günde, 1 milyon 9 bin 193 araçla geçiş yapıldı.
Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli, bayramda en çok kullanılan yollardan oldu. Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliği'nden alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilinin de içinde bulunduğu 3-14 Ağustos'taki 12 günde, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminin Ankara yönüne 648 bin 205, İstanbul yönüne ise 360 bin 988 bin olmak üzere toplam 1 milyon 9 bin 193 araçla geçiş yapıldı.


Kurban Bayramı, TEM Otoyolu, Türkiye, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güvenli Bölge kapsamında Türkiye'de bulunan ABD'li Korgeneral Twitty, Suriye sınırında incelemede bulundu
Teröristbaşı Öcalan'ın kardeşi bayramda yapılan görüşmenin detaylarını anlattı Güvenli bölge umut oldu! Suriyeliler evlerine dönmek istiyor İdlib'e saldırılar sonrasında 124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 14:14:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu Dağı Tüneli'nden 12 günde 1 milyon 9 bin araç geçişi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]