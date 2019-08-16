Bolu Dağı Tüneli'nden 12 günde 1 milyon 9 bin araç geçişi
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TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminden, Kurban Bayramı tatilinin de içinde bulunduğu son 12 günde, 1 milyon 9 bin 193 araçla geçiş yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:25 Kaynak: DHA
TEM yolunun Bolu
Dağı Tüneli kesiminden, Kurban Bayramı
tatilinin de içinde bulunduğu son 12 günde, 1 milyon 9 bin 193 araçla geçiş yapıldı. Türkiye
'nin önemli geçiş güzergahlarından TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli, bayramda en çok kullanılan yollardan oldu. Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü Otoyol Tünel Bakım İşletme Şefliği'nden alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilinin de içinde bulunduğu 3-14 Ağustos'taki 12 günde, TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminin Ankara
yönüne 648 bin 205, İstanbul
yönüne ise 360 bin 988 bin olmak üzere toplam 1 milyon 9 bin 193 araçla geçiş yapıldı.
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