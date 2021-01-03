Bolu Dağı Tüneli'nden milyonlarca araç geçti - Son Dakika

Bolu Dağı Tüneli'nden milyonlarca araç geçti

1 yıl içinde 11 buçuk milyon Bolu Dağı Tüneli'ni kullandı

BOLU - Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli'nden 2019 yılı içerisinde 11 milyon 466 bin 505 araç geçiş yaptı.

İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak bilinen ve Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl da milyonlarca sürücü tarafından kullanıldı. Yıl içinde viyadüklerde yapılan derz yenileme çalışmaları ve korona virüs salgını sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasaklarından dolayı zaman zaman tarihinin en sakin günlerini yaşayan Bolu Dağı Tüneli'nden 12 aylık süreçte 11 milyon 466 bin 505 araç geçiş yaptı.

92 kamerayla izleniyor

Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden 24 saat boyunca 92 kamerayla izlenen Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli kesimi ve Kaynaşlı Gişeleri'ni kapsayan 23 kilometrelik bölümde yaşanan olumsuzluklara karşı ekipler anında müdahale edebiliyor.