BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN BUGÜN AÇILMASI PLANLANIYOR - Son Dakika
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BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN BUGÜN AÇILMASI PLANLANIYOR

04.04.2022 09:54

BOLU Dağı tünelinin girişinde önceki akşam meydana gelen ve yolun çift yönlü olarak kapanmasına neden olan heyelan sonrası, yoldaki dev toprak kütlesi ekipler tarafından kaldırıldı.

BOLU Dağı tünelinin girişinde önceki akşam meydana gelen ve yolun çift yönlü olarak kapanmasına neden olan heyelan sonrası, yoldaki dev toprak kütlesi ekipler tarafından kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından yolun kontrollü şekilde açılması planlanıyor.

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde Cumartesi akşam saat 19.50'de toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Karayolları ekipleri, yol üzerindeki toprağı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Heyelanın yaşandığı gündem itibren kapalı olan yolda ekipler, çalışma yaptı. Dün gün boyu süren çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde yoldaki toprak örtüsü tamamen kaldırıldı. Yolda temizlik çalışması sürerken, heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle uzmanlar tarafından incelemeler sürüyor. Yolun bugün kontrollü şekilde açılması planlanıyor.

BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN BUGÜN AÇILMASI PLANLANIYOR
BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN BUGÜN AÇILMASI PLANLANIYOR
BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN BUGÜN AÇILMASI PLANLANIYOR

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Kaynak: DHA

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