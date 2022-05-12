BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ, 35 GÜN KAPALI OLACAK - Son Dakika
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BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ, 35 GÜN KAPALI OLACAK

12.05.2022 13:36

BOLU Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün için trafiğe kapatılacak.

BOLU Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün için trafiğe kapatılacak.

Ülkenin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak. Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs'ta başlayacak çalışma, 20 Haziran'da sonlandırılacak. Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönü, araç trafiğine kapatılacak; sürücüler de D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ, 35 GÜN KAPALI OLACAK
BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ, 35 GÜN KAPALI OLACAK
BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ, 35 GÜN KAPALI OLACAK
BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ, 35 GÜN KAPALI OLACAK
BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ, 35 GÜN KAPALI OLACAK
BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ, 35 GÜN KAPALI OLACAK

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ, 35 GÜN KAPALI OLACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ, 35 GÜN KAPALI OLACAK - Son Dakika
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