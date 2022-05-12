Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak

12.05.2022 14:04

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak100 Karayolu'na yönlendirilecek.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak

BOLU Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatılacak. İstanbul yönüne gidecek sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek. Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak. Abant- Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma, 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.

Çalışma yapılacak süre boyunca TEM'in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılarak sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak

YORUMLAR
500
Bolu Dağı Tüneli 35 gün boyunca kapalı olacak Bolu Dağı Tüneli 35 gün boyunca kapalı olacak Saadet Partisi İl Başkanı Yazıcı: 'Kaftancıoğlu'na Yönelik Ceza Onama Kararı Tüm Muhalefeti Sindirmeye Yönelik Bir Adımdır' Saadet Partisi İl Başkanı Yazıcı: 'Kaftancıoğlu'na Yönelik Ceza Onama Kararı Tüm Muhalefeti Sindirmeye Yönelik Bir Adımdır' İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı İstanbul'da kazada şehit olan polise gözyaşı

D-100 Karayolu, Toros Dağları, İstanbul, Bolu, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:47 Kourtney Kardashian 15 milyon liralık nişan yüzüğünü kırınca saatlerce ağladı
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:23 Kaftancıoğlu kararından sonra Meclis'te koltuklar boşaldı: TBMM tatile girebilir
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
16:17 Tether'de düşüş paniği: CTO'dan açıklama geldi
16:16 Ayşegül Aldinç ve Bige Önal'dan MHP'li vekil Ahmet Çakar'a "Melis Sezen" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 17:19:58. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement