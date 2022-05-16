BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ 35 GÜN TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika
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BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ 35 GÜN TRAFİĞE KAPATILDI

16.05.2022 10:38

BOLU Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün trafiğe kapatıldı.

BOLU Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün trafiğe kapatıldı.

Ülkenin en önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönündeki viyadüklerde, genleşme derzi değişimi çalışması bugün başladı. Çalışmalarda Abant ile Kaynaşlı gişeleri arası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. 20 Haziran'da sonlandırılması beklenen çalışmalar nedeniyle yol, yaklaşık 35 gün boyunca trafiğe kapalı kalacak. Bu süre boyunca TEM'in İstanbul yönündeki araç trafiği, D-100 yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilecek. Abant Gişeleri'nden çıkış yapacak olan araçlar, D-100 yolu Bolu Dağı geçişini kullandıktan sonra Kaynaşlı Gişeleri'nden yeniden TEM Otoyolu'na bağlanabilecek.

BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ 35 GÜN TRAFİĞE KAPATILDI
BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ 35 GÜN TRAFİĞE KAPATILDI
BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ 35 GÜN TRAFİĞE KAPATILDI
BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ 35 GÜN TRAFİĞE KAPATILDI
BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ 35 GÜN TRAFİĞE KAPATILDI

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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatıldı Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatıldı Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadükler, İstanbul istikameti'ne araç trafiğine kapatıldı (2) Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadükler, İstanbul istikameti'ne araç trafiğine kapatıldı (2)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ 35 GÜN TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN İSTANBUL YÖNÜ 35 GÜN TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika
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